ماندو العدل: نيللي كريم قمة في الالتزام والاحترام

أشاد المخرج ماندو العدل، بتعاونه مع الفنانة نيللي كريم، في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل عملة نادرة، الذي تواصل تصويره حاليًا.

ممثلة كبيرة جدًا

ونشر ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من كواليس المسلسل تجمعه بالفنانة نيللي كريم، مُعلقة عليها بقوله: «ممثلة كبيرة جدًا وقمة في الالتزام والاحترام.. شكرًا يا نيللي من قلبي علي كل حاجة حلوة.. ويارب يرزقك دائمًا النجاح والسعادة».

تعرف على أبطال مسلسل عملة نادرة

تتعاون الفنانة نيللي كريم في المسلسل مع السيناريست مدحت العدل، بعد غياب سنوات طويلة، حيث حققت معه نجاحاً كبيراً خلال مسلسل لأعلي سعرا مع احمد فهمي وزينة.

ويشارك في بطولة عملة نادرة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.