القليوبية تشارك بـ11 ابتكارا طلابيا في معرض العلوم والتكنولوجيا.. تعرف عليه

أعلنت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصول 11 مشروعا طلابيا لتصفيات الجمهورية في معرض العلوم والتكنولوجيا، حيث أقيمت تصفيات المرحلة الأولى لمعرض العلوم والهندسة ISEF أون لاين خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 1 مارس الجاري بمشاركة 18 مشروعاً من الإدارات المختلفة وتحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى برئاسة سلوى جلال ومنسق المسابقة أيمن يحيى.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها، أنه تأهل 11 مشروعا لنهائي الجمهورية والذي يُقام بالمدينة التعليمية بالقاهرة خلال الشهر الجاري تحت رعاية رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

نتائج مشروعات طلاب القليوبية المشاركة في المعرض

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت التصفيات على مستوى المحافظة والتي أسفرت عن فوز 11 مشروعا طلابيا تشارك في تصفيات الجمهورية هي :

تطوير التعليم الذكي ورعاية الفائقين

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المديرية تهتم بمجال البحث العلمي والتعلم الذكي والتطوير ورعاية الفائقين والمتميزين والمخترعين انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم بهم، مشيرة إلى أن المديرية تسعى لربط الطلاب الموهوبين والفائقين من المخترعين والمبتكرين وربطهم بالمختصين من أساتذة الجامعات لمساعدتهم ووضعهم على الطريق الصحيح واستثمار أفكارهم على أرض الواقع والحصول على براءات الاختراع إذ تقدم المديرية كل الدعم لإنجاح العملية التعلمية وتحسين مستوى الطلاب العلمي.