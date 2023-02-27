«تعليم القليوبية»: تطوير سبل الإقامة لنزلاء مدرسة النور للمكفوفين ببنها

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر التخطيط لتطوير سبل الإعاشة والإقامة لنزلاء مدرسة النور للمكفوفين ببنها، وذلك عقب زيارتها للمدرسة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تفقدت الفصول الدراسية وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنها تفقدت خلال الزيارة أماكن إقامة مبيت الطلاب وكذا المطعم والمطبخ، ووجهت بضرورة تطوير ورفع كفاءة المطبخ وفق أحدث التجهيزات.

حصر شامل لاحتياجات ومتطلبات مدرسة النور ببنها

وكلفت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بإعداد حصر شامل لكل احتياجات ومتطلبات المدرسة بمختلف أقسامها، في سبيل توفيرها لضمان تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وأضافت، أن الطلاب لديهم عدد من المواهب سواء في الغناء أو في الإلقاء أو في التواشيح والأناشيد وغيرها من المواهب، ولديهم القدرة على التعامل مع العالم الافتراضي، في صورة تدفع للأمل، موجهة القائمين على المدرسة ببذل مزيد من الجهد لخدمة الطالبات والطلاب بالمدرسة والاستجابة لمطالبهم وتنمية مواهبهم.

وكيل تعليم القليوبية في مدارس قها وطوخ

في سياق متصل، أجرى سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية زيارة إلى مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية، بحضور الدكتورة أمنية فاروق مدير الإدارة.

وأوضح بيان لمديرية التعليم بالقليوبية، أن الزيارة شملت تفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة حيث تفاعل وكيل المديرية مع الطلاب، وناقشهم في المحتوى الدراسي، وحفزهم بالاشتراك في كل الأنشطة التعليمية والمشاركة في اليوم الرياضي والاشتراك في مبادرة الوزلرة بإحياء المسرح المدرسى في المدارس.