الممثلة الأمريكية إيما ستون تصفع ويليم دافو 20 مرة بسبب «And»

كشفت الفنانة إيما ستون، كواليس عملها مع الممثل الأمريكي ويليم دافو في فيلم جديد بعنوان «And»، والذي يحمل توقيع المخرج يورجوس لانثيموس، وفقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، موضحة أنّها صفعت ويليم دافو 20 مرة خلف الكاميرا من أجل تصوير أحد المشاهد ضمن الفيلم.

وأكدت إيما ستون، أنّ ويليم هو من طلب أن يتم صفعه مرارا وتكرارا في المشهد الذي لن يظهر فيه على الشاشة حتى، حيث إنّ المشهد يعتمد على أداء «ستون» دون أن تقوم بضربه، لكنه أصر على أن تقوم بضربه حتى يصبح أدائها أكثر تصديقا، قال المخرج يورجوس لانثيموس، «هذا ما تريده من الممثلين، أن يكون جزءًا من العمل بكل من الأشكال».

تفاصيل فيلم «And»

لم يتم الكشف عن التفاصيل الأساسية للفيلم أو موعد عرضه، ولكن تم الإعلان في أكتوبر 2022 أن الفيلم الذي انتهى تصويره في نيو أورليانز، سيكون أيضًا من بطولة جيسي بليمونز، جو ألوين، مارجريت كواللي وهونج تشاو.

ويعتبر فيلم «And» هو التعاون الثاني بين إيما ستون والمخرج يورجوس لانثيموس بعد فيلم «The Favourite» لعام 2018، والذي تم ترشيحه لـ 10 جوائز أوسكار، وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، بينما ترشحت كل من إيما ستون لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.