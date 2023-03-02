دنيا سمير غانم تشارك في مسلسلات رمضان 2023 بـ«جت سليمة»

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني«جت سليمة».

ونشرت دنيا سمير غانم البوستر الدعائي للمسلسل، وظهرت خلاله بشعر«كيرلي» نظارة نظر، وعلقت: «البوستر الرسمي مسلسل جت سليمة رمضان 2023 إن شاء الله يعجبكم.. دعواتكم، إنتاج: محمد أحمد السبكي تأليف: كريم يوسف - اشرف نصر- سامح جمال- ندى عزت إخراج: إسلام خيري».

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» من المقرر عرضه على شاشة قناة «cbc» وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.