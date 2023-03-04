تمثال جديد للدكتور مجدي يعقوب في أسوان.. قلب وشمعة وخيط أمل ممتد (صور)

منذ ختام الدورة الـ27 من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت مساء أمس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أعمال السمبوزيوم، مع إشادة واسعة بتمثال جديد للدكتور مجدي يعقوب، للفنان الكبير ناثان دوس.

ناثان دوس يكشف تفاصيل تمثال مجدي يعقوب

وعن العمل الفني تحدث الفنان التشكيلي ناثان دوس، مصمم العمل في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا إن الدكتور مجدي يعقوب ومركزه الطبي، يعد أحد المعالم البارزة في أسوان، مثل المعابد والمسلات المصرية القديمة، فشهرة الرجل عالمية.

وعن فكرة ومفهوم العمل، أوضح «دوس»: تمثال من الجرانيت الأحمر جسم المسلة العلمي، ارتفاعه 2 متر ونصف، وتم تنفيذه خلال 22 يوما على هامش فعاليات سمبوزيوم أسوان، حيث إني كنت قومسيير السمبوزيوم، وستم نقل العمل الفني إلى مركز القلب بأسوان.

وعن تفاصيل العمل، قال الوجه بورتريه للدكتور مجدي يعقوب، وأسفله أربعة نوافذ في كل جهة من المسلة، نافذة في منطقة تقاطع النوافذ قلب معلق بخيط رفيع أسفله شمعة موقدة.

وتابع: هو شامخ مثل المسلات الأربع، بمثابة شهرته العالمية في الجهات الأرض، والنافذة هي النور والأمل للمريض، ومن يحبونه، والقلب المتعلق بخيط ضعيف هو الأمل، حتى لو أن في بساطة خيط العنكبوت، إنما هي الرغبة في الحياة التي تعتمد على تلك المضخة.

أما الشمعة الموقدة أسفل القلب كما توقد الشمعة للأيقونة، يجب أن توقد للعلماء الذين رفعوا الألم عن المرضى، وأعطوا الأمل في الحياة برفعهم الألم عن البشرية.