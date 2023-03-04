مؤسسة فاروق حسني ترشح هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الموسيقار الكبير هاني شنودة لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2023، وقيمتها مائة ألف جنيه.

وقال الأديب الكبير محمد سلماوي، أمين عام الجائزة، وعضو مجلس الأمناء، إن جائزة الاستحقاق الكبرى هي الجائزة الوحيدة بين جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المخصصة لشخصية ثقافية كبيرة لها إنجازها البارز في الفنون أو الآداب، بينما روعي في بقية الجوائز أن تكون للواعدين من المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية، رعاية لموهبتهم وتشجيعا لهم على مواصلة مشوارهم الفني.

وجاءت جائزة الاستحقاق لتكريم الأعلام الثقافية على مجمل إنجازهم، ولتضع في نفس الوقت أمام الشباب مثالا يحتذى.

جوائز الشباب

وكما تحتضن جوائز الشباب مختلف المجالات الإبداعية، فقد رأت مؤسسة فاروق حسني ألا تقتصر جائزة الاستحقاق على فرع ثقافي واحد، فمجالها يتطرق إلى جميع أفرع الإبداع الفكري والفني والأدبي، حيث منحت جائزة الاستحقاق في دورتها الأولى العام الماضي للفنان التشكيلي جورج بهجوري ، لذا رأت الأمانة العامة للجائزة أن تذهب في دورتها الثانية هذا العام إلي علم من أعلام الموسيقى العربية الحديثة، هو الفنان هاني شنودة الذي لم يحظ طوال أعوامه الثمانين بالتكريم الذي يستحقه.

أبرز المعلومات عن هاني شنودة

يبدأ التاريخ الموسيقي للفنان هاني شنودة في ستينيات القرن الماضي حين تخرج من كلية الموسيقى عام 1966 ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى «كونسرفتوار»، فيتخرج منه دارساً لفن التأليف الموسيقى والتوزيع الأوركسترالي.

وشارك هاني شنودة في تكوين بعض الفرق الموسيقية للشباب، ثم قام بتأسيس فرقته الخاصة باسم «المصريين»، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير موسيقى الشباب في عقد الثمانينيات، كما ساهم في اكتشاف عدد من أهم نجوم الغناء في الوقت الحالي، مثل محمد منير الذي لحن له عددا من أشهر أغانيه، وقام بتوزيع عدد آخر منها، ومثل عمرو دياب الذي أقنعه بالقدوم إلى القاهرة بعد أن شارك معه في إحدى حفلات الفرقة ببورسعيد، كما قام بوضع بعض أنجح أغنيات بعض كبار المطربات مثل نجاة وفايزة أحمد، فجاءت ألحانه بمثابة مرحلة جديدة في التاريخ الموسيقى لكل من الفنانتين.

وسيتم تكريم «شنودة» في حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها الرابعة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة يوم الثلاثاء المقبل، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.