فتح باب التقدم لـ«سمبوزيوم أسوان» للنحت في دورته الـ27.. اعرف الشروط

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، فتح باب التقدم للدورة الــ27 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت، المقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 14 يناير إلى 4 مارس 2023، وتتضمن الشروط الآتي:

شروط المشاركة في سبوزيوم أسوان

1- تقديم رؤى إبداعية غير تقليدية، وطرح أفكار جديدة في معالجة الأحجار نحتيا.

2- يجرى اختيار الفنانين ممن لم يسبق لهم الاشتراك في أي دورة من الدورات السابقة كفنان أساسي.

3- تقديم ثلاث تصورات «جبس أبيض» فيما لا يقل عن 20 سم، مصحوبا بسيرة ذاتية وسابقة أعمال وصور لبعض الأعمال على CD.

4- اختيار المشاركين المتقدمين من مصر كفنانين أساسيين.

5- اختيار المشاركين في ورشة العمل على مجموعتين كل مدة 25 يوما.

6- إحضار صاروخ 9 بوصة + صاروخ 5 بوصة، وما يتطلب عمله من أدوات خاصة.

7- لا يزيد وزن العمل عن 10طن للفنان الأساسي، ووزن 3 طن لفناني ورشة العمل.

8- للجنة العليا للسيمبوزيوم الحق في قبول العمل المقدم أو رفضه.

جدير بالذكر، أن ملكية نتاج الدورة لوزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية.

التزامات صندوق التنمية الثقافية:

- يتحمل الصندوق انتقال الفنانين المشاركين من القاهرة إلى مدينة أسوان والعكس.

- الإقامة الفندقية الكاملة للفنانين الأجانب والمصريين.

- توفير المستلزمات الأساسية للفنانين من أدوات يدوية وكهربائية والخامات اللازمة لعملهم.

- تقديم الأعمال من 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2022

ويجرى إعلان أسماء الفنانين المشاركين النصف الأول من نوفمبر 2022.

المشاركة من هــنـا

سمبوزيوم أسوان

ويهدف سمبوزيوم أسوان إحياء فن النحت المصري على الجرانيت، والذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، إلى الآتي:

- إبراز دور مصر في إبداع فن النحت العالمي والذي تميزت به منذ القدم.

- إعادة تشغيل محاجر أسوان بعد توقفها بانتهاء الحضارة القديمة.

- تلاقي فناني النحت من مختلف بلدان العالم مع النحاتين المصريين والحرفيين المحليين في أسوان.

- تحويل أسوان في المستقبل القريب إلى مركز عالمي للنحت على الجرانيت، وذلك بإنشاء مقر دائم للسمبوزيوم من إدارة وسكن وورش ومعدات.