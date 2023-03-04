مركز الفلك الدولي: نتوقع بدء شهر رمضان في كل البلاد العربية 24 مارس

أكد الدكتور محمد شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي، أن موعد شهر رمضان 2023، سيكون يوم 23 مارس الجاري 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المركز، موضحا أن الحسابات تشير إلى أن موعد الشهر الكريم سيكون موحد بمختلف الدول العربية، أما بالنسبة للدول الإسلامية، فإن الحسايات تشير إلى احتمالية أن يأتي رمضان يوم 24 مارس في عدد من الدول.

موعد شهر رمضان 2023

و أضاف رئيس المركز الدولي للفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في كل الدول العربية يوم 24 مارس الجاري، موضحا أن بعض الدول الإسلامية غير العربية، فمن المتوقع أن يبدأ بها شهر رمضان 24 مارس مثل الهند و باكستان و بنجلاديش، وفقا للحسابات الفلكية التي أقرها المركز.

29 يوما عدد ايام رمضان

و في السياق ذاته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عدد أيام شهر رمضان 2023، و المقرر أن يبدأ 23 مارس الجاري، موضحا أن عدد أيام الشهر ستكون 29 يوما و ذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.