رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان التونسي أحمد الرباعي: أغنيتي «أرتجف بردا» حققت نجاحا كبيرا

كتب:

محمود الرفاعى
05:14 م | السبت 04 مارس 2023
أحمد الرباعي

أحمد الرباعي

أعرب الفنان التونسي أحمد الرباعي، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة «ارتجف بردا»، والتي طرحها منذ أيام عبر المنصات السمعية.

أحمد الرباعي: الجمهور متعطش للأغنيات الراقية

وأضاف الرباعي في تصريحاته لـ«الوطن»: «أرى أن النجاح الكبير الذي حققته الأغنية جاء بسبب تعطش الجمهور العربي للأعمال الغنائية الجادة التي تتضمن إبداع على مستوى الكلمات و اللحن والتوزيع، مقارنة بما يحدث حاليا فى الساحة». 

وأشاد الرباعي بتعاونه مع الشاعر خالد الدرسي الذى كتب كلمات الأغنية فقال: «الدرسي فنان وشاعر مبدع، وهذه المرة الأولى التي نتعاون سويا معا».

أحمد الرباعي: عمي صابر الرباعي يدعمني بشدة

وكشف الرباعي الصغير عن علاقته بعمه الفنان الكبير صابر الرباعي، قائلا: «دوما ما أتعلم منه، فهو يدعمني ويشد من أزري من أجل النجاح، وهو فنان كبير ويحترمه الناس جميعا».

أغنية «أرتجف بردا»، من كلمات الشاعر خالد الدرسي وألحان الراحل صديق مخلوف وأنيس الغربي، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة عدد وافر من الأغنيات عبر المنصات السمعية. 

اقرأ المزيد:

صابر الرباعي ونجوى كرم وشاكوش ينعون وديع جورج وسوف: خبر مفجع

حصريا على قناة الحياة.. صابر الرباعي يشعل احتفالات ليلة رأس السنة

صابر الرباعي لـ أنغام: أنتِ أول صوت نسائي لفت انتباهي

صابر الرباعي لـ أنغام: العود سر ألحاني.. و«أجمل نساء الدنيا» أغنية متكاملة
بقلم محمود الرفاعى