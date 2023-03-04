الفنان التونسي أحمد الرباعي: أغنيتي «أرتجف بردا» حققت نجاحا كبيرا

أعرب الفنان التونسي أحمد الرباعي، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة «ارتجف بردا»، والتي طرحها منذ أيام عبر المنصات السمعية.

أحمد الرباعي: الجمهور متعطش للأغنيات الراقية

وأضاف الرباعي في تصريحاته لـ«الوطن»: «أرى أن النجاح الكبير الذي حققته الأغنية جاء بسبب تعطش الجمهور العربي للأعمال الغنائية الجادة التي تتضمن إبداع على مستوى الكلمات و اللحن والتوزيع، مقارنة بما يحدث حاليا فى الساحة».

وأشاد الرباعي بتعاونه مع الشاعر خالد الدرسي الذى كتب كلمات الأغنية فقال: «الدرسي فنان وشاعر مبدع، وهذه المرة الأولى التي نتعاون سويا معا».

أحمد الرباعي: عمي صابر الرباعي يدعمني بشدة

وكشف الرباعي الصغير عن علاقته بعمه الفنان الكبير صابر الرباعي، قائلا: «دوما ما أتعلم منه، فهو يدعمني ويشد من أزري من أجل النجاح، وهو فنان كبير ويحترمه الناس جميعا».

أغنية «أرتجف بردا»، من كلمات الشاعر خالد الدرسي وألحان الراحل صديق مخلوف وأنيس الغربي، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة عدد وافر من الأغنيات عبر المنصات السمعية.