تردد قناة أبوظبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. ثبتها الآن

أعلنت قناة أبوظبي دراما 2023 عرض عديد من المسلسلات والبرامج، تجذب عشاق الدراما ومختلف العروض التليفزيونية خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشتها الفضائية.

ويهتم أعداد كبيرة من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة أبوظبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وكل العروض المختلفة التي ستقوم القناة بعرضها خلال الشهر المُبارك.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة أبوظبي دراما الفضائية 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة أبوظبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

ويأتي تردد قناة أبوظبي دراما الفضائية 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 12226.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H .

قناة أبوظبي دراما 2023 على النايل سات لبرامج رمضان

يمكن تثبيت قناة أبوظبي دراما 2023، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- وضع بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

تردد قنوات النايل سات للدراما

ولمتابعي المسلسلات والأعمال الدرامية، يمكن ضبط القنوات الآتية:

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.