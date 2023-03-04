معهد البحوث الفلكية يحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 للعام الجاري، موضحًا أن يوم 29 شعبان 1444 هجرياً الموافق 21 مارس الجاري 2023 هو يوم الرؤية لشهر رمضان، مشيراً إلى أن عدد أيام شعبان 2023 ستكون 30 يوماً وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

استطلاع هلال شهر رمضان 2023

وأوضح المعهد وفقاً لتقرير صادر عنه، أن هلال شهر رمضان 2023 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، موضحاً ان الهلال الجديد يلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية في مدين القاهرة وفي أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية .

البحوث الفلكية

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأربعاء 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان 2023، على أن يكون الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو غرة شهر رمضان 2023، مؤكداً أن كافة الحسابات التي يتم الكشف عنها لمواعيد بداية ونهاية شهر رمضان و شعبان وشوال وغيرها من الشهور، يكون وفقاً لدراسات بحثية وفلكية يتم إعدادها من قبل أساتذة المعهد.

وأكد المعهد، أن استطلاع هلال شهر مضان 2023 يكون بالتنسيق بين دار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية و اللجان العلمية التابعة للمعهد، منوهاً إلى أن الاستطلاع يكون في عدد من الأماكن المتفق عليها بين المعهد ودار الإفتاء والمساحة المصرية، وأن الرأي النهائي لمواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية يكون لدار الإفتاء المصرية.