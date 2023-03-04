تقرير رسمي يكشف عدد أيام شهر رمضان فلكيا: 29 أم 30؟

هل يأتي شهر رمضان 2023 كاملاً «30 يوماً» أو أقل «29 يوماً»؟.. تساؤل دائماً ما يطرحه المواطنون مع قُرب شهر رمضان، وهو ما أجاب عنه تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موضحاً أن أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًَا، هو يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري وتكون مدة الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان المعظم

وأضاف التقرير في إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجرية لمدينة القاهرة، أن آخر يوم لشهر رمضان هو يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل، وبذلك تكون عدد أيام شهر رمضان المبارك هي 29 يوماً وليس 30 يوماً فلكياً.

وأكد التقرير أن أطول ساعات الصوم هي يوم الخميس «نهاية شهر رمضان» الموافق 20 أبريل المقبل حيث تكون مدة الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

يذكر أن أول أيام شهر رمضان المُعظم سيُحدد رسميًا وفقًا للرؤية الشرعية التي تستطلع خلالها دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان.

خطة الأوقاف في شهر رمضان 2023

وأعلنت وزارة الأوقاف عن خطة شهر رمضان 2023، كالتالي:

- سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد.

- ستشهد المساجد إقامة الشعائر بها خلال شهر رمضان 2023 الفضيل وهي الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد.

- إقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بالمحافظات.

- عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة.

- ستبذل وزارة الأوقاف قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.