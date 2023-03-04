الحياة الآن مباشر تنشر فيديو لإحلال وتجديد نقطة أطفاء ببني سويف

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو جديد لها من برنامج «الحياة الآن مباشر»، لمواصلة أعمال إحلال وتجديد نقطة إطفاء قرية سدس التابعة لمركز ببا ببني سويف.

نقطة الإطفاء تقع على مساحة 200 متر مربع

وتقام نقطة الأطفاء الخاصة بالقرية على مساحة 200 متر مربع بارتفاع طابقين وبتكلفة 1.7 مليون جنيه كتكاليف إحلال وتجديد نقطة الإطفاء وبنسبة تنفيذ وصلت لـ95%.

وسيستفيد من نقطة الأطفاء 100 ألف نسمة هم سكان المدينة، حيث ستخدم النقطة قرى سدس والفقاعي وكوم الصعايدة وهربشنت ومنية الجيد وكفر جمعة وجزيرة الفقاعي وقرى الوحدة والوحدة المحلية لقرية هليه، كما وتوفر نقطة الأطفاء 300 فرصة عمل وفرها إحلال وتجديد نقطة إطفاء قرية سدس.