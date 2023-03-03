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«الحياة الآن».. مباشر: 4.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات الكهرباء في المنيا

كتب:

محمد أيمن سالم
06:44 م | الجمعة 03 مارس 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

استعرضت قناة «الحياة»، تقريرا حول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المقامة في مختلف محافظات الوجه القبلي، وتحديدا محافظة المنيا «عروس الصعيد».

قطاع المياه والصرف الصحي

وأوضح التقرير: «عروس الصعيد تتجمل، مشروعات قومية في المجالات كافة تجمل وجه المنيا، 6.1 مليار جنيه إجمالي تكلفة قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة منذ 2014، و12.8 مليار جنيه تكلفة قطاع الطرق والنقل في المحافظة منذ 2014».

تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء

وتابع التقرير: «4.34 مليار جنيه إجمالي تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي حتى 2021، 2.1 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي، 4.7 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء، 6.2 مليار جنيه إجمالي تكلفة قطاع التضامن الاجتماعي».

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

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بقلم محمد أيمن سالم