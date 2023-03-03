«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل في وحدة طب الأسرة ببني سويف «فيديو»

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تواصل أعمال ‏إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني ‏سويف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».‏‏

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جدير بالذكر، أن وحدة طب الأسرة بقرية قمبش، تُقام على مساحة 1237 مترا‏مربعا بارتفاع 3 طوابق، وهدفها تقديم خدمات صحية متعددة ضمن منظومة التأمين ‏الصحي الشامل.

‏وتتكلف أعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا مبلغ ‏قدره 35 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيها إلى 77%، إضافة إلى ‏أن عدد المستفيدين من هذه الوحدة يبلغ 19882 نسمة في 16 قرية وتابع للوحدة ‏المحلية لقرية قمبش.‏

وفر مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش 50 فرصة عمل يوميًا ‏لأهالي الوحدة المحلية لهذه القرية.‏