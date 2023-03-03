«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل في وحدة طب الأسرة ببني سويف «فيديو»
كتب:
شريف سليمان
04:15 م | الجمعة 03 مارس 2023
قناة الحياة
رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تواصل أعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
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جدير بالذكر، أن وحدة طب الأسرة بقرية قمبش، تُقام على مساحة 1237 مترامربعا بارتفاع 3 طوابق، وهدفها تقديم خدمات صحية متعددة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتتكلف أعمال إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش التابعة لمركز ببا مبلغ قدره 35 مليون جنيه، وتصل نسبة التنفيذ فيها إلى 77%، إضافة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الوحدة يبلغ 19882 نسمة في 16 قرية وتابع للوحدة المحلية لقرية قمبش.
وفر مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية قمبش 50 فرصة عمل يوميًا لأهالي الوحدة المحلية لهذه القرية.