إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام

أعلنت الهيئة المصرية المساحة إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجرية لمحافظة الشرقية، حيث تفصلنا أيام معدودة عن الشهر الكريم، ويستعد المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال الشهر الكريم.

إمساكية شهر رمضان الكريم

وتستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام مواقيت صلاة المغرب والفجر، والسحور الإمساك، والشروق والظهر والعصر، وفقا للحسابات الفلكية التي تشير إلى أن بداية شهر رمصان يوم 23 مارس 2023.

عدد ساعات الصوم في إمساكية شهر رمضان 2023 بمحافظة الشرقية

وجاءت مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان على النحو التالي :

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:06، إمساك 4:07، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:00، العصر 3:29.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:29 .

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:59، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:50، الظهر 12:59، العصر 3:30 .

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:19، الشروق 5:49، الظهر 12:59، العصر 3:30

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

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- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب15 :16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:8، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:37، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:33،العصر 3:30 .

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:33، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:53، العصر 3:29.