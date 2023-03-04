وزيرة الثقافة تتابع أعمال إنشاء وتطوير قصر «ثقافة أسوان»

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة «قصر ثقافة أسوان»، وإنشاء مكتبة «مصر العامة» من أجل الوقوف على تطورات سير العمل بهما.

وبدأت الجولة بتفقد «قصر ثقافة أسوان»، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالموقع، من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، كما وجهت بضرورة تذليل كل العقبات التى تعيق سير العمل، وضرورة إجراء تعديلات في التصميمات بما يتناسب مع الهوية البصرية، إلى جانب وضع تصور لاستغلال كل جزء من الموقع، بما يتناسب مع طبيعته الخاصة، وموقعه المتميز على كورنيش النيل بأسوان.

وأكد محافظ أسوان، أهمية قصر الثقافة بالنسبة لأبناء مدينة أسوان، إضافة إلى موقعه المُتميز على كورنيش النيل، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة متابعة مُشتركة من الوزارة والمحافظة، لمتابعة سير العمل بالقصر، والانتهاء منه في الوقت المُحدد له، حتى يعود القصر مرة أخرى منارة للفكر والإبداع بالمحافظة.

مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بأسوان

كما تفقدا مشروع إنشاء «مكتبة مصر العامة» بأسوان، التي تقع على مساحة 3540 مترًا مربعًا، وتتكون من طابقين وبدروم، وتشتمل على قاعات للتدريب والندوات، قاعات متعددة الأغراض، إلى جانب مكتبة للكبار وأخرى للأطفال، قاعات للاجتماعات، قاعة لتكنولوجيا المعلومات، مكاتب إدارية، كافيتريا خارجية.