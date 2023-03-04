انتشال جثة غريق من نهر قنا كان يستحم بسبب الحرارة

لقى شاب مصرعه غرقا في محافظة قنا، اليوم السبت، حيث تمكن فريق الإنقاذ النهري، من انتشال جثته من داخل نهر النيل في قرية خوالد أبوشوشة، مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، الذي تبين أنه استحم في المياه هربا من حرارة الجو.

غريق في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثة غريق داخل نهر النيل في قرية خوالد أبوشوشة في أبوتشت.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف وتمكنت من نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

كشف هوية الغريق

وبحسب إسعاف قنا، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمود جمال راشد رضوان، 25 عامًا، عُثر عليه غريقا داخل نهر النيل في بني برزا قرية خوالد أبوشوشة في أبوتشت، وأنه قفز في النهر للاستحمام .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.