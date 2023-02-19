انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية في بني مزار بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا جثة غريق من داخل المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة لمركز بني مزار، بشمال المحافظة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة، ويأتي حادث الغرق بعد مرور يوم واحد علي انتشال جثتين لشاب وسيدة مجهولة الاسم والعنوان من نفس الترعة.

العثور على جثة غريق بالترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لشخص من داخل المجري المائي لترعة الإبراهيمية، أمام قرية المودة التابعة للوحدة المحلية بأبوجرج في مركز بني مزار.

التحفظ علي الجثة بالمشرحة

بانتقال الأجهزة الأمنية وفريق من إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي مينا-ح 39 عاما، مقيم بقرية منبال في مركز مطاي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث طلبت استكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

وكانت قوات الإنقاذ النهري انتشلت قبل يومين جثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، الأولي لسيدة مجهولة الأسم والعنوان، عمرها نحو 50 عاما، وتم انتشالها من أمام مدينة مغاغة، والثانية لشاب عمره 44 عاما، وتم انتشالها من أمام كوبري المنصورة القديم بحي غرب مدينة المنيا، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.