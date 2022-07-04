انتشال جثة غريق وإصابة 4 في حادثين منفصلين بقنا

شهدت محافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، انتشال جثة غريق في ترعة قرية «قصير بخانس»، التابعة لمركز أبوتشت، فيما أصيب 4 أشخاص في حادث مروري على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية «السمطا»، التابعة لمركز دشنا، شمال المحافظة.

غريق ترعة «النزيلة» في أبوتشت

ففي مركز ابوتشت، شمال محافظة قنا، لقى شاب مصرعه غرقاً، في ترعة «النزيلة»، بقرية «قصير بخانس»، دائرة المركز، جرى نقل جثته إلى المستشفى المركزي، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد مصرع شاب يُدعى «رامي جاد كامل»، 21 سنة، غرقاً بترعة «النزيلة»، دائرة مركز أبوتشت، وتمكن رجال الإنقاذ النهري وأهالي المنطقة من انتشال جثة الشاب، وجرى نقلها لمستشفى أبو تشت المركزي، تحت تصرف النيابة.

4 مصابين في تصادم سيارتين بدشنا

وفي مركز دشنا، أسفر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، أمام قرية «السمطا قبلي»، دائرة المركز، مساء اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي، بجوار مدرسة «الوحدة»، في قرية «السمطا»، وهم: «محمود محمد غريب»، 7 سنوات، مصاباً بجرح قطعي بالرأس، و«سعيد إبراهيم غريب»، 50 سنة، مصاباً بجرح بفروة الرأس، و«أحمد إبراهيم غريب»، 45 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ممدوح محمود محمد»، 45 سنة، غيبوبة تامة، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.