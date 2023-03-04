دبلوماسية أمريكية تزور الفلبين واليابان الإثنين المقبل

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إلى الفلبين واليابان، الإثنين المقبل لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أنه من المقرر أن تلتقي نولاند في مانيلا مع كبار المسؤولين الفلبينيين لمناقشة الجوانب الرئيسية للتحالف بين الولايات المتحدة والفلبين بما في ذلك الاهتمام المشترك بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والشعبية.

تحالف بين الولايات المتحدة والفلبين

وأضاف أنه في طوكيو، ستنضم نولاند إلى نظرائها في مجموعة السبع من المديرين السياسيين لإجراء مشاورات واسعة النطاق حول جميع التحديات العالمية الرئيسية.