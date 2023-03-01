الفلبين: فقدان مروحية طبية على متنها 5 أشخاص قرب مقاطعة «بالأوان»

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية فقدان مروحية إجلاء طبية تحمل على متنها خمسة أشخاص، كانت في طريقها إلى مقاطعة «بالأوان» جنوب غربي البلاد.

نقل مرضى في الفلبين

وذكرت هيئة الطيران، في بيان أوردته شبكة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية، أن المروحية أقلعت في تمام الساعة 7:30 صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي لبلاد)، لنقل مريض في جزر «مانجسي» إلى مستشفى المقاطعة، ولكن جرى الإبلاغ عن فقدانها نحو الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وكان من المتوقع أن تصل في الساعة الـ10:30 صباحًا.

فقدان مروحية في الفلبين

وأضافت أن من بين الذين كانوا على متن المروحية المفقودة، طيار وممرضة ومريض بصحبة مرافقين، لافتة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وتجدر الإشارة إلى أن المروحية تعد الثالثة التي يجري الإبلاغ عن فقدانها خلال العام الجاري في الفلبين.