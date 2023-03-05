نيللي كريم بالزي الصعيدي على بوستر مسلسل «عملة نادرة»

ما زالت الفنانة نيللي كريم تستكمل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد لمسلسل «عملة نادرة» الذي طرحت الشركة المنتجة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، البوستر الدعائي الأول له والذي جمع بين نيللي كريم وجمال سليمان بالزي الصعيدي.

مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» دراما اجتماعية صعيدية ويضم العمل عددا كبيرا من نجوم الفن الذين يخوضون لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية أبرزهم نيللي كريم،جومانا مراد، محمد لطفي، أحمد عيد.

ويشارك في المسلسل بجانب نيللي كريم، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

برومو مسلسل «عملة نادرة»

وطرحت الشركة المنتجة خلال ساعات البرومو الدعائي لمسلسل «عملة نادرة» وظهر خلال البرومو العديد من مشاهد العنف والأكشن خلال البرومو.

أحداث مسلسل «عملة نادرة»

وتدور أحداث مسلسل «عملة نادرة» حول «نادرة» التي تقوم بدورها نيللي كريم وتجسد لأول مره دور سيدة صعيدية توفي زوجها وتواجه مشاكل كبيرة مع أهله بسبب الميراث، لكنها تظل تقاتل من أجل الحصول على حقوقها.