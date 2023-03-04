وزير الشباب والرياضة يكرم فريق الهوكي للرجال بالشرقية لتتويجه ببطولة أفريقيا

يستضيف قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الحضور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة، وذلك لعقد احتفال تكريم فريق هوكي الشرقية للرجال وذلك لحصول الفريق على بطولة أفريقيا للمرة 26.

وقال خالد بيومي رئيس بعثة هوكي الشرقية، أمين صندوق نادي الشرقية، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يكرّم اليوم فريق الهوكي للرجال، داخل قصر ثقافة الزقازيق، إذ توج الفريق النادي ببطولة أفريقيا، معلقا: «اللاعبون أنجزوا وحققوا البطولة للمرة 26 من أصل 33 مرة ودا إنجاز عظيم، والجهازين الطبي والفني ساعدوا كتير ودورهم عظيم»، حسب قوله.

هوكي الشرقية يفوز بالبطولة للمرة 26 ويدخل موسوعة جينيس

وذكر رئيس بعثة فريق الهوكي في حديث خاص لـ«الوطن»، أن الفريق قابل تحديات كبيرة واستطاع اجتيازها وحقق البطولة، لافتا إلى دخول فريق الهوكي للرجال بالشرقية موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، إذ حقق 26 بطولة كما فاز بـ10 بطولات متتالية، مؤكدا أنه لم يحدث في تاريخ أي لعبة رياضية.

تكريم الوزير للفريق فخر كبير

ويشير رئيس البعثة إلى فخره وفخر أبناء الشرقية بما حققه الفريق «الهوكي» من إنجازات ورفع اسم مصر عاليا في سماء إفريقيا بتحقيق البطولة «بطولة أفريقيا لفريق الهوكي» على أرض لاعبين فائقي المستوى رياضيا لكن الفريق تفوق على نفسه ومن ثم تفوق على المنافسين أمامه، معلقا: اليوم يحصد الفريق حصيلة جهد كبير بتكريم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وصفوة المجتمع وأبناء المحافظة.