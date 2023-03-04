مصرع شاب صدمه قطار في قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة شاب صدمه قطار في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع شاب صدمه قطار بالقرب من مزلقان قرية تزمنت الشرقية، دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف في بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وفاة شاب صدمه قطار في بني سويف

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، جثة شاب يدعى أبو بكر ربيع 23 سنة، سائق حفار، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها، وجار تحرير محضر بالواقعة.