إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

يفصلنا أقل من شهر على بداية شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون في بقاع الأرض، فيبدأ سكان كل منطقة معرفة أوقات الصيام وساعات الصوم فيما يعرف بإمساكية رمضان، والتي ترتبط بكل مدينة لذا اهتم أهل محافظة سوهاج بمعرفة إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام.

وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بدقائق فتحمل إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام التوقيتات تفصيليا وفقا لهيئة المساحة المصرية.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام تنشرها "الوطن" فى إطار خدماتها المتنوعة للقراء،

1 رمضان: الخميس 23 مارس

الفجر 04:41صباحا الشروق 06:03 صباحا- الظهر 12:08مساءا- العصر 03:35 مساءا-المغرب 06:13 مساءا-العشاء 07:43 مساءا.

2 رمضان: الجمعة 24 مارس

الفجر04:39 صباحا-الشروق 06:00 صباحا-الظهر 12:07 مساءا-العصر 03:35 مساءا-المغرب 06:14 مساءا-العشاء 07:44 مساءا.

3 رمضان: السبت 25 مارس

الفجر04:37 صباحا-الشروق 05:59 صباحا- الظهر 12:07 مساءا-العصر 03:35 مساءا-المغرب06:14 مساءا-العشاء07:44 مساءا.

4رمضان: الأحد 26مارس

الفجر 04:36 صباحا-الشروق 05:58 صباحا- الظهر 12:06 مساءا-العصر 03:35 مساءا-المغرب 06:15 مساءا-العشاء07:45 مساءا.

5 رمضان: الأثنين 27 مارس

الفجر 04:35 صباحا -الشروق 05:57 صباحا -الظهر 12:06 مساءا- العصر 03:35 مساءا-المغرب 06:15 مساءا-العشاء 07:45 مساءا

6 رمضان :الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:34 -الشروق 05:56 -الظهر 12:06 -العصر 03:35 -المغرب 06:16 -العشاء 07:46 .

7 رمضان الاربعاء 29 مارس

الفجر 04:33 -الشروق 05:55 -الظهر 12:06 -العصر03:34 -المغرب 06:16 -العشاء07:46

8رمضان: الخميس 30 مارس

الفجر04:31 -الشروق 05:54 -الظهر 12:05 -العصر03:34 -المغرب 06:17 -العشاء07:47 .

9رمضان الجمعة 31 مارس

الفجر04:30 -الشروق 05:53 -الظهر 12:05 -العصر 03:34 -المغرب 06:17 -العشاء07:47

10 رمضان: السبت 01 أبريل

الفجر 04:29 -الشروق 05:52-الظهر 12:05 -العصر03:34 -المغرب06:18 -العشاء 07:48

11 رمضان: الأحد 2 أبريل

الفجر04:28-الشروق 05:51- الظهر12:04-العصر 03:34 -المغرب 06:18 -العشاء 07:48

12 رمضان: الإثنين 3 أبريل

الفجر 04:27 -الشروق 05:50 -الظهر12:04 -العصر03:34 -المغرب 06:19 -العشاء07:49

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل

الفجر 04:25 -الشروق05:49 -الظهر 12:04 -العصر 03:34 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل

الفجر04:24 -الشروق 05:47 -الظهر 12:04 -العصر03:34 -المغرب06:20 -العشاء 07:50

15 رمضان: الخميس 6 أبريل

الفجر04:23 -الشروق 05:46 - الظهر 12:03 -العصر 03:34 - المغرب06:20 -العشاء 07:50

16رمضان: الجمعة 7 أبريل

الفجر04:22 -الشروق 05:45 -الظهر 12:03 -العصر03:33 -المغرب06:21 -العشاء 07:51

17رمضان: السبت 8 أبريل

الفجر04:21 -الشروق 05:44 -الظهر 12:03 -العصر 03:33 -المغرب 06:21 -العشاء07:51

18 رمضان: الأحد 9 أبريل

الفجر 04:19 -الشروق 05:43 -الظهر 12:02 -العصر 03:33 -المغرب06:21 -العشاء 07:51

19رمضان: الإثنين10 أبريل

الفجر04:18 -الشروق 05:42 - الظهر 12:02 -العصر03:33 -المغرب 06:22- العشاء 07:52

20 رمضان:الثلاثاء 11 أبريل

الفجر 04:17 -الشروق 05:41 -الظهر 12:02 -العصر03:33 -المغرب 06:22 -العشاء 07:52

21 رمضان :الأربعاء 12 أبريل

الفجر04:16 -الشروق 05:40 -الظهر 12:02-العصر03:33 -المغرب 06:23 -العشاء 07:53 م

22 رمضان:الخميس 13 أبريل

الفجر04:15 -الشروق 05:39 -الظهر 12:01 -العصر03:32-المغرب06:23 -العشاء 07:53

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل

الفجر04:13 -الشروق05:38 -الظهر 12:01 -العصر03:32 -المغرب06:24 -العشاء07:54

24 رمضان :السبت15 أبريل

الفجر04:12 -الشروق05:37 -الظهر12:01 -العصر03:32 -المغرب06:24 -العشاء 07:54

25 رمضان:الأحد 16 أبريل

الفجر04:11 -الشروق 05:36 -الظهر 12:01 -العصر03:32 -المغرب06:25 العشاء07:55

26 رمضان:الأثنين 17 أبريل

الفجر 04:10 -الشروق 05:35 -الظهر 12:00 -العصر03:32 -المغرب 06:25 -العشاء07:55

27 رمضان:الثلاثاء 18 أبريل

الفجر04:09 -الشروق05:34 -الظهر12:00-العصر03:31 -المغرب06:26 -العشاء 07:56

28 رمضان: الاربعاء 19 أبريل

الفجر04:08 -الشروق 05:33 -الظهر 12:00 -العصر03:31 -المغرب06:27 -العشاء 07:57

29 رمضان:الخميس 20 أبريل

الفجر04:07 -الشروق05:32 -الظهر 12:00 -العصر 03:31 -المغرب 06:27 -العشاء07:57

30 رمضان: الجمعة 21 أبريل

الفجر04:05 -الشروق05:31 -الظهر 11:59 -العصر03:31 -المغرب 06:28 -العشاء 07:58

إمساكية رمضان

وتضم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام يوميا بالدقيقة حيث يبدأ اليوم الأول من رمضان بصيام 13 ساعة و56 دقيقة ليزداد مابين دقيقة يوميا حتى دقيقتين لتصل عدد ساعات الصيام بأخر أيام رمضان 14 ساعة و43 دقيقة.