أماكن الفحص الطبي للمتقدمين لـ قرعة الحج 2023 في المحافظات

أعلنت مديريات الصحة بالمحافظات أسماء المستشفيات المخصصة للفحص الطبي للمتقدمين لقرعة الحج لهذا العام، والتي تنتشر في مدن ومراكز الجمهورية.

ويمكن للمتقدمين لقرعة الحج لهذا العام الفحص الطبي بالمستشفى التابع لها محل إقامته، أو أقرب مستشفى حال سفره، مع ختم استمارة الحالة الصحية للحج والتي تشمل بيانا بالأمراض المزمنة وتحليل صورة الدم وبيان بالأدوية والبيانات الشخصية، بشعار الجمهورية.

وتنشر «الوطن» أسماء المستشفيات المخصصة للفحص الطبي لقرعة الحج، وفقا لما أعلنته مديريات الصحة كالتالي:

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بكفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام

مستشفى دسوق المركزي

مستشفى الحامول المركزي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بمطروح

مستشفى مطروح العام

مستشفى الضبعة المركزي

مستشفى الحمام المركزي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بقنا

مستشفى قفط التعليمي

مستشفى قنا المركز

مستشفى صدر قنا

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بسوهاج

مستشفى سوهاج العام

مستشفى طهطا العام

مستشفى جرجا العام

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بجنوب سيناء

جنوب سيناء: أبرز مستشفيات فحص قرعة الحج بجنوب سيناء

مستشفى سانت كاترين المركزى

مستشفى دهب المركزى

مستشفى طابا المركزى

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بدمياط

مستشفى دمياط العام القديم

مستشفى الزرقاء المركزي

مستشفى كفر سعد المركزي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بشمال سيناء

مستشفى بئر العبد

مستشفى العريش المركزي

مستشفى نخل المركزي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بالمنيا

مستشفى سمالوط التخصصي

مستشفى بني مزار المركزي

اللجنة الطبية بالمنيا

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بالوادي الجديد

مستشفى الفرافرة المركزي

مستشفى الداخلة المركزي

مستشفى الخارجة التخصصي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بأسوان

مستشفى حميات أسوان

مستشفى دراو المركزي

مستشفى كوم أمبو المركزي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج بأسيوط

مستشفى أسيوط العام

مستشفى الغنايم المركزي

مستشفى أبو تيج التخصصي

مستشفيات فحص المتقدمين لقرعة الحج ببني سويف

مستشفى حميات بني سويف

مستشفى الفشن المركزي

مستشفى سمسطا

سعر استمارة الفحص الطبي لقرعة الحج

ويسدد المتقدمون لقرعة الحج لهذا العام 500 جنيه رسوم الفحص الطبي والاستمارة الطبية بالمستشفى التي يُجرى بها الفحص، على أن يتم ذلك بمواعيد العمل المخصصة لإصدار الاستمارة، وحددتها وزارة الصحة بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.