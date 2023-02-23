خريطة أماكن الفحص الطبي للمتقدمين إلى قرعة الحج في سوهاج

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بداية التقديم لقرعة الحج للعام الحالي، لافتة إلى أن التقديم في القرعة يكون ورقيا خلال مراكز الشرطة والاقسام، عبر تقديم استمارة ترشيح، واستمارة كشف طبي، وبيان حالة وظيفة.

كما حددت وزارة الداخلية المصرية، طريقة إلكترونية للتسجيل في قرعة الحج عبر موقعها الإلكترونى أو عبر الخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم تلقى الطلبات حتى يوم 6 مارس القادم.

التقديم لقرعة الحج

ولتقديم في قرعة الحج المصرية بمحافظة سوهاج للعام الحالي، حددت وزارة الداخلية عدة مستشفيات لإجراء الفحص الطبي، نستعرضها خلال السطور التالية على النحو التالي:

أماكن مستشفيات الفحص الطبي للتقدم في قرعة الحج

مستشفى أخميم المركزى التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى جرجا العام التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى طهطا العام التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى سوهاج العام التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى البلينا المركزى، المحولة لمستشفى برديس التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى ساقلتة المركزى التابعة لقطاع الطب العلاجي.

مستشفى سوهاج التعليمى التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

اللجنة الطبية بسوهاج التابعة لهيئة التامين الصحي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لقرعة الحج

وتضم الأوراق المطلوبة للتقديم لقرعة الحج المصرية 3 أوراق رئيسية وفقا للموقع الرسمى لوزارة الداخلية:

استمارة بيان حالة وظيفة للمتقدم لقرعة الحج المصرية للعام الحالي، محدد بها الاسم رباعيا وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي.

استمارة ترشيح تضم الاسم رباعيا للمتقدم لقرعة الحج المصرية والرقم القومى وتاريخ الميلاد

استمارة الكشف الطبي، توضح الحالة الصحية للمتقدم للسفر ببعثة الحج المصرية للعام الحالي .

شروط التقديم لقرعة الحج المصرية

وحددت وزارة الداخلية شروط التقديم لقرعة الحج منها: