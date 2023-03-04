هيئة المساحة تكشف عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

كشف تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن عدد ساعات الصوم في رمضان، موضحاً أن أقصر عدد ساعات الصوم في القاهرة هي أول يوم رمضان الموافق الخميس 23 مارس الجاري فلكيًا حيث تكون مدة الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، وأطول ساعات الصوم هي يوم الخميس «نهاية شهر رمضان» الموافق 20 أبريل المقبل حيث تكون مدة الصوم 14 ساعة و54 دقيقة فلكياً.

ومن المقرر أن يتم تحديد أول أيام شهر رمضان المُعظم 2023 وفق الرؤية الشرعية التي تستطلع خلالها دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، عدد ساعات الصوم في رمضان، وفق هيئة المساحة:

- يوم الخميس الموافق 23 مارس «1 رمضان»: مدة الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 2 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و2 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 3 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و 3 دقائق.

- يوم الأحد الموافق 4 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و5 دقائق.

- يوم الإثنين الموافق 5 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و7 دقائق.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و9 دقائق.

- يوم الأربعاء الموافق 7 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و11 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 8 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و13 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 9 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و15 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 10 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و16 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 11 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 12 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و21 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و22 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 15 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و26 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 16 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و28 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 17 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 18 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و32 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 19 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و34 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و38 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 22 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و40 دقيقة.

- يوم الجمعة الموافق 23 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و42 دقيقة.

- يوم السبت الموافق 24 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و44 دقيقة.

- يوم الأحد الموافق 25 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و46 دقيقة.

- يوم الإثنين الموافق 26 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- يوم الثلاثاء الموافق 27 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- يوم الأربعاء الموافق 28 رمضان: مدة الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- يوم الخميس الموافق 20 أبريل المقبل «29 رمضان»: مدة الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.