مصرع عامل وإصابة 2 إثر سقوط سقف منزل تحت الإنشاء بدمياط

لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخران، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، إثر سقوط سقف تحت الإنشاء بقرية الغوابين، التابعة لمركز فارسكور، بمحافظة دمياط، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط سقف

تلقى اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور مركز شرطة فارسكور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع عامل وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة سقوط سقف أحد المنازل، تحت الإنشاء بقرية الغوابين.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع عامل بناء في العقد الرابع من العمر، وإصابة 2 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر سقوط سقف دور أرضي بأحد المنازل، أثناء عملهم، بقرية الغوابين.

التحفظ على الجثة

وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفى فارسكور العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.