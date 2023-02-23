مصرع عامل وإصابة ربة منزل في حادث تصادم بالبحيرة

لقى عامل مصرعه فيما أصيبت ربة منزل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل أمام قرية دمتيوه بمركز كوم حمادة بالبحيرة، ونقلوا إلى مستشفى كوم حمادة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة عامل وربة منزل مصابة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل يدعى «رمضان.م.ع»، 40 سنة، مقيم كوم حمادة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المصابة

أسفر الحادث عن إصابة ربة منزل تدعى« ميرفت.ع.ع»، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.