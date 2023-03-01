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مصرع عامل وإصابة شقيقته في تصادم جرار زراعي و«توك توك» بقنا

كتب:

رجب آدم
11:02 م | الأربعاء 01 مارس 2023
حادث قنا - أرشيفية

حادث قنا - أرشيفية

لقي عامل مصرعه، وأصيبت شقيقته، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم جرار زراعي ومركبة «توك توك»، على محور «قوص- نقادة» جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم جرار زراعي و«توك توك» على محور «نقادة- قوص» على كوبري الشهيد باسم فكري، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة شقيقته.

هوية المتوفى والمصابة

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر حادث قنا عن مصرع محمد إبراهيم الصغير، 39 عامًا، وإصابة شقيقته «نصرة»، 35 عامًا، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قوص المركزي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

 

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