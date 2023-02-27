مصرع عامل محارة سقط من ارتفاع خلال عمله في منزل بمطروح

لقي عامل محارة مصرعه إثر وقوع حادث سقوط من علو خلال عمله في المحارة بأحد المنازل في مدينة النجيلة، 70 غرب مدينة مرسى مطروح، ونقل إلى أقرب مستشفى وأخطر قسم شرطة النجيلة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

حادث سقوط عامل محارة

واستقبلت مستشفى النجيلة المركزى عامل محارة يدعى رمضان سامي عبداللطيف زيادة 34 سنة، مساء اليوم، من كفر الشيخ بسبب سقوط من علو بعد أن صيب بكسر في الجمجمة، ووصول جثة هامدة.

الشرطة تفحص الواقعة

وانتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة إلي موقع الحادث وجاري التعرف على أسباب وقوعة والكشف عن ملابساته، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وجرى إيداع الجثة ثلاجة الموتى في مستشفى النجيلة، وتحرر محصر بالواقعة.