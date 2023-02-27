معلومات عن مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها الجديد «ضرب نار» مع الفنان أحمد العوضي، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2023، ويعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل وفقاً لتصريحات تلفزيونية لـ أحمد العوضي:

معلومات عن مسلسل «ضرب نار»

- قصة الحب في مسلسل «ضرب نار» مختلفة تماماً عن قصة مسلسل «اللي مالوش كبير».

- يجسد الفنان أحمد العوضي دور الكوماندا «جابر أبو شديد».

- أجرى الفنان أحمد العوضي معاينة للشارع الذي سيتم التصوير فيه، ودرس الشخصية جيداً، وسوف يقدم شخصية حقيقية تقدم مفردات جديدة وقديمة ومفردات صعيدية وستكون أقوى من شخصية الخديوي وإفيهاته.

القناة العارضة لمسلسل «ضرب نار»

- استقرت الشركة المنتجة على عرض مسلسل ضرب نار، في رمضان 2023 حصريا على قناة «أون».

- تقدم ياسمين عبدالعزيز شخصية «مهرة»، وهي الشخصية التي تظهر شجاعتها بصورة كبيرة في المواقف المختلفة التي تواجهها مع العوضي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.