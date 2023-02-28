الفنان ماجد المصري يواصل تصوير مسلسل «ضرب نار» لعرضه في رمضان

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير أحداث دوره بمسلسل «ضرب نار»، والذي يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث يشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

ماجد المصري.. رجل أعمال يواجه العديد من المفارقات

ويجسد ماجد المصرى ضمن أحداث المسلسل دور «زيدان»، وهو رجل أعمال تواجهه العديد من المفارقات التي تدخله في صراعات عديدة.

وعن الدور يقول المصري في تصريحات صحفية أقدم رجل الأعمال في هذا المسلسل بشكل مختلف تمامًا، فقد صاغه المؤلف السينمائى ناصر عبد الرحمن بشكل مشوق، ما سيتضح خلال عرض الحلقات، وطرحت شركة سينرجي البوسترات الدعائية للمسلسل، من بينهم بوستر للفنان ماجد المصري.

أبطال مسلسل ضرب نار

يذكر أن مسلسل «ضرب نار» تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.