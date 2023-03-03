طيار أردني يحقق أمنية عجوز فلسطينية طلبت الجلوس في مقعد القيادة لرؤية القدس «فيديو»
كتب:
أحمد عادل موسى
10:19 م | الجمعة 03 مارس 2023
العجوز الفلسطينية
موقف إنساني قدمه طيار أدرني لعجوز فلسطينية، طلبت منه رؤية القدس، أثناء مرور رحلة جوية على مقربة من القدس، بحسب ما نقلته قناة «العربية».
عجوز تجلس مكان الطيار
طلبت العجوز من الطيار الأردني أن تجلس مكانه في قمرة القيادة، لمشاهدة القدس ونابلس من الأعلى، واستجاب الطيار الأردني لطلب الفلسطينية واصطحبها إلى قمرة القيادة.
بدي اشوف القدس ونابلس— حسن عشا الدوايمة ???? (@hasanaliashaa) March 2, 2023
طيار اردني يسمح لمسنه فلسطينية بالجلوس في قمرة القيادة لمشاهدة القدس ونابلس pic.twitter.com/AILN5U0vLU
ومزح الطيار معها قبل أن يأخذها إلى قمرة القيادة، قائلاً: «هل ترغبين في القيادة؟»، إذ طلب من المسافرين تصوير السيدة في قمرة القيادة وأجلسها بجانبه، وجعلها ترتدي قبعة قائد الطائرة، لتضحك العجوز.