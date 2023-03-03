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طيار أردني يحقق أمنية عجوز فلسطينية طلبت الجلوس في مقعد القيادة لرؤية القدس «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
10:19 م | الجمعة 03 مارس 2023
العجوز الفلسطينية

العجوز الفلسطينية

موقف إنساني قدمه طيار أدرني لعجوز فلسطينية، طلبت منه رؤية القدس، أثناء مرور رحلة جوية على مقربة من القدس، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

عجوز تجلس مكان الطيار

طلبت العجوز من الطيار الأردني أن تجلس مكانه في قمرة القيادة، لمشاهدة القدس ونابلس من الأعلى، واستجاب الطيار الأردني لطلب الفلسطينية واصطحبها إلى قمرة القيادة.

 

ومزح الطيار معها قبل أن يأخذها إلى قمرة القيادة، قائلاً: «هل ترغبين في القيادة؟»، إذ طلب من المسافرين تصوير السيدة في قمرة القيادة وأجلسها بجانبه، وجعلها ترتدي قبعة قائد الطائرة، لتضحك العجوز.

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بقلم أحمد عادل موسى