يسرا تستكمل دور الكوميديا في مسلسل حمدلله على السلامة برمضان 2023

تواصل الفنانة يسرا تقديم الأدوار الكوميدية للعام الثاني على التوالي، إذ تجسد دور البطولة في مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»، والذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2023.

تغيير اسم المسلسل حمدلله على السلامة

مسلسل حمدلله على السلامة كان قد تغير اسمه إلى 1000 حمدلله على السلامة قبل انطلاق شهر رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، من بطولة يسرا وشيماء سيف واوتاكا ولأول مرة مطرب المهرجانات عنبة ومن إنتاج شركة العدل جروب.

ووعدت يسرا جمهورها خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج الحياة اليوم، بتقديم محتوى كوميدي متميز، قائلة: جرعة الكوميديا الموجودة بالمسلسل «هتكسر الدنيا».

امرأة تعود من الخارج وتواجه مواقف لم تتوقعها

يسرا تقدم فى مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، شخصية دكتورة اسمها سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة.