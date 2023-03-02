طرح البرومو التشويقي لمسلسل يسرا «1000 حمدالله ع السلامة»

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل «1000 حمدالله ع السلامة»، والذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، وهو اجتماعي «لايت كوميدي»، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ولأول مرة يشارك التمثيل المطرب عنبة، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وظهر في المقطع الدعائي للمسلسل، الذي نشرته العدل جروب عبر حسابها على «فيسبوك»، حالة من الكوميديا بين أبطال العمل، والكل يتحدث عن امرأة تدعى «سوسو» يبحثون عنها لتنقذهم من أمر ما، وذلك في إطار من التشويق، وتصرخ يسرا في نهاية «البرومو» قائلة: «لازم نروح لطنط سوسو.. قبل ما ناكل البالوظة».

«كوميديا هتكسر الدنيا»

ومن المقرر عرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، على شاشة قناة الحياة في موسم دراما رمضان المرتقب، ووعدت يسرا جمهورها خلال تصريحات تليفزيونية مع برنامج الحياة اليوم، إن جرعة الكوميديا الموجودة بالمسلسل «هتكسر الدنيا».

امرأة تعود من الخارج وتواجه مواقف لم تتوقعها

وتجسد يسرا، خلال أحداث مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، شخصية دكتورة اسمها سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر والتخلي عن غربتها بالخارج، ولكن ستواجها أمور لم تكن في الحسبان، كل ذلك في إطار مواقف كوميدية.