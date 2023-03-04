إصابة 5 في حادث انقلاب توك توك بالضبعة طريق «مطروح- الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك أمام قرية غزاله بنطاق مركز ومدينة الضبعة على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجده اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

واستقبلت، مساء اليوم، مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث مطروح، وجارٍ تقديم العلاج اللازم لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى، والرعاية الطبية العاجلة، حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث تأمين طريق مطروح الاسكندرية الدولي الساحلي إلى موقع الحادث في منطقه غزالة، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل بالحادث إلى جهات التحقيق.