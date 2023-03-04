6 معلومات عن مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم.. يعرض في رمضان 2023

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «جت سليمة»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشهد عودتها بعد غياب سنوات عن تقديم الأعمال الرمضانية.

معلومات عن مسلسل «جت سليمة»

- مسلسل «جت سليمة» ينتمي لنوعية مسلسلات 15حلقة.

- كانت الشركة المنتجة اختارت في البداية اسم «صراع الفصول» لتغييره إلى «جت سليمة».

- تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

- ظهرت دنيا سمير غانم في البوستر الدعائي للمسلسل بلوك جديد، حيث ارتدت نظارة نظر وظهرت بشعر كيرلي قصير.

- ويشهد المسلسل عودة دنيا سمير غانم بعد غياب 3 سنوات عن دراما رمضان.

- مسلسل «جت سليمة» من المقرر عرضه على شاشة قناة «cbc»

مسلسل «جت سليمة»

يضم مسلسل «جت سليمة» عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.