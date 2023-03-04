رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

6 معلومات عن مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم.. يعرض في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
07:37 م | السبت 04 مارس 2023
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل  «جت سليمة»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشهد عودتها بعد غياب سنوات عن تقديم الأعمال الرمضانية.

معلومات عن مسلسل «جت سليمة»

- مسلسل «جت سليمة» ينتمي لنوعية مسلسلات 15حلقة.

- كانت الشركة المنتجة اختارت في البداية اسم «صراع الفصول» لتغييره إلى «جت سليمة».

- تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

- ظهرت دنيا سمير غانم في البوستر الدعائي للمسلسل بلوك جديد، حيث ارتدت نظارة نظر وظهرت بشعر كيرلي قصير.

- ويشهد المسلسل عودة دنيا سمير غانم بعد غياب 3 سنوات عن دراما رمضان.

- مسلسل «جت سليمة» من المقرر عرضه على شاشة قناة «cbc»

مسلسل «جت سليمة»

يضم مسلسل «جت سليمة» عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ المزيد:

دنيا سمير غانم تشارك في مسلسلات رمضان 2023 بـ«جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» لـ دنيا سمير غانم على قناة «cbc» في رمضان

5 معلومات عن مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023

دنيا سمير غانم للمخرج خالد جلال: «أنت عبقري وبحترم فنك»
بقلم ياسمين محمود