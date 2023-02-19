5 معلومات عن مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023

تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى المنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، بعد ثلاث سنوات من الغياب، حيث كان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل بدل الحدوتة 3، الذي عرض عام 2019، وشاركها بطولة الحكايات الثلاث محمد سلام، أحمد رزق، وهشام ماجد.

المسلسل يحمل اسم صراع الفصول

وتشارك دنيا سمير غانم، في السباق الرمضاني المقبل، من خلال عمل درامي جديد، ويعد أول مسلسل لها بعد انفصالها فنيًا عن المنتج هشام جمال، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن هذا العمل المرتقب، وذلك من خلال السطور التالية:

- المسلسل يحمل اسم مبدئي وهو «صراع الفصول».

- تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط.

- تتناول قصة المسلسل أزمنة مختلفة واختلاف الأجيال والصراعات التي تدور في كل زمن على حدى، وتتم المعالجة بشكل كوميدي.

أبطال المسلسل

- يشارك دنيا سمير غانم بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم محمد سلام، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، هالة فاخر، سلوى خطاب، سيد رجب، وعدد من نجوم الكوميديا، بخلاف عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد فهمي.

- المسلسل من إخراج إسلام خيري، وتأليف ورشة كتابة تضم سامح جمال، كريم يوسف، ندى عزت، أشرف نصر.