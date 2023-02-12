دنيا سمير غانم للمخرج خالد جلال: «أنت عبقري وبحترم فنك»

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للمخرج خالد جلال بعد إشادته بها في أحد اللقاءات التلفزيونية، ووصفها بالفنانة الشاملة.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «خالد جلال المخرج العبقري عاشق المسرح مش عارفة أشكرك على كلامك الكبير عني ولا على طاقة الحب اللي موجودة عندك دايما و ذوقك.. أنا بحترمك و بحترم فنك جدا و حقيقي بستمتع استمتاع غير طبيعي الحمد لله كل يوم في المسرح، و فخورة إن أول مسرحية أنا عملتها في حياتي كانت من إخراج حضرتك لأن دي كانت حاجة بتمناها من قلبي آنستونا».

مسرحية «أنستونا»

مسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

وحققت دنيا نجاحا كبيرا، ونالت إشادات النقاد والجمهور.