مسلسل «جت سليمة» لـ دنيا سمير غانم على قناة «cbc» في رمضان

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة العارضة لمسلسل «جت سليمة» للفنانة دنيا سمير غانم طوال شهر رمضان الكريم.

عرض مسلسل جت سليمة على قناة cbc

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «جت سليمة» مدون بها عرضه على شاشة قناة «cbc»، وعلق عليها: «جت سليمة رمضان 2023».

أبطال مسلسل جت سليمة

يشارك في بطولة مسلسل «جت سليمة» بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي، ومكون من 15 حلقة.

عودة دنيا سمير غانم لدراما رمضان 2023

وتعود دنيا سمير غانم، إلى دراما رمضان مرة أخرى، بعد غياب 3 سنوات، حيث آخر أعمالها مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.