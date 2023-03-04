متى رمضان 2023 في السعودية وعدد ساعات الصوم؟ الحسابات الفلكية توضح

ينتظر المسلمون شهر رمضان كل عام ويشتاقون لروحانياته، إذ يعرف بشهر القرآن الكريم، ويتساءل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن موعد رمضان 2023 في السعودية وعدد ساعات الصوم؟

ويعتمد تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية على رؤية الهلال من قبل المحكمة العليا السعودية.

وأوضحت الحسابات الفلكية ردا على سؤال متى رمضان 2023 في السعودية وعدد ساعات الصوم؟ أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيوافق الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري، ويجرى تأكيد ذلك بعد رؤية هلال شهر رمضان.

متى رمضان 2023 في السعودية وعدد ساعات الصوم؟

ومن المقرر أن تستطلع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في التاسع والعشرون من شهر شعبان الجاري، أي بعد نحو سبعة عشر يوما، وفي حالة رؤية الهلال ستعلن المحكمة العليا السعودية أن أو أيام رمضان سيكون الخميس 23 مارس الجاري، ما سيوافق الحسابات الفلكية.

أما في حالة تعذر رؤية هلال شهر رمضان يجرى استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما، أما عدد ساعات الصوم في السعودية فتختلف من مدينة إلى مدينة، وفقا للحسابات الفلكية والمسافات بين المدن السعودية وبعضها.

رؤية هلال رمضان 29 شعبان

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن عدد ساعات الصوم في المملكة العربية السعودية ستصل لنحو 14 ساعة و40 دقيقة، ولكنها تختلف بين المدن السعودية، وتختلف زيادة أو نقصان يوميا طيلة أيام الشهر كريم حسب توقيت آذان الفجر والمغرب.