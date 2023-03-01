متى موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب ليلة النصف من شعبان، يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المعظم، فضلا عن الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذى يعقب صيام شهرا كاملا، ويتساءل المسلمون في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى السعودية.

استطلاع هلال شهر رمضان 2023

ويعتمد تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية على تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، والذى يلى شهر رمضان المعظم، وبالطبع لابد من استطلاع هلال رؤية شهر رمضان أولا، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا للمعتاد يتم استطلاع هلال شهر رمضان في التاسع والعشرون من شهر شعبان المبارك، فإما يتم الإعلان عن بدء أولى ليالى شهر رمضان الكريم، أو استكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، وبالتالي يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك ستوافق الثالث والعشرون من مارس الجارى، وفي هذه الحالة سيكون شهر شعبان 29 يوما، وبناء عليه سيتم استطلاع هلال شهر شوال في التاسع والعشرون من شهر رمضان، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وبناء عليه يتم الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون فى الحادى والعشرون من أبريل القادم وذلك حال وافق استطلاع رؤية الهلال من قبل المحكمة العليا في السعودية حسابات الفلك وعليه يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى السعودية

أول أيام عيد الفطر المبارك

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى السعودية بين المدن السعودية ،ويتراوح موعد الصلاة تقريبا بين الخامسة والنصف و السادسة والنصف بين مختلف المدن السعودية وفقا للحسابات الفلكية وهيا مؤكدة حتى توافقها الحسابات الشرعية والتى يتم الإعلان عنها فور إستطلاع هلال شهر شوال