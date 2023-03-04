وفاة عامل وإصابة شخصين نتيجة اختناقهم بالدهانات داخل محطة مياه شلش

بدأت جهات التحقيق بمركز ديروط في محافظة أسيوط، التحقيق في واقعة وفاة عامل وإصابة شخصين آخرين نتيجة اختناقهم أثناء العمل في أعمال الدهانات داخل محطة شلش المرشحة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ باختناق عامل وإصابة شخصين بمحطة مرشحات ديروط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص وإصابة 2 نتيجة استنشاق الدهانات بمحطة شلش دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين صحة البلاغ والواقعة بمحطة شلش، وتبين اختناق 3 نتيجة دهانات داخل المحطة.

ونتج عن الواقعة وفاة سيد سالم سيد، 35 عاما، ومقيم شلش، وإصابة كل من أحمد خالد محمود 33 عاما، ومقيم شلش، وطارق رمضان عبد السميع، 37 عاما، ومقيم مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف.

وحُرر محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لتلقي العلاج.