أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم السبت للمستهلك

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم بأسواق مواد البناء، تباينا، إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28496.97 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو التعمير 1840 جنيها.

ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية:

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت الرمادي 1979.69 جنيه.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «أسمنت التعمير» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر حديد عز نحو 28496.97 جنيه للطن.

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1870 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1850 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم السبت 1820 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم السبت إلى 1870 جنيها.

- سجل سعر الأسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1860 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت بشركة سيناء نحو 1860 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1915 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 27896.43 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.