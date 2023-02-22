انخفاض سعر الحديد اليوم.. و«اتحاد الصناعات» يوضح السبب

شهد السوق المحلي انخفاض سعر الحديد اليوم، حيث تراجع سعر حديد عز إلى نحو 28 ألفا و535 جنيها للطن بعد أن خسر 397 إلى 400 جنيه من سعره.

انخفاض سعر الحديد اليوم

ووفقا للأسعار المعلنة من شركات ومصانع الحديد في مصر، انخفض سعر الحديد اليوم للعديد من الشركات ليفقد سعر الحديد الاستثماري نحو 161 جنيها للطن ليهبط إلى 27 ألفا و439 جنيها

سبب انخفاض سعر حديد التسليح اليوم

أرجع المهندس محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انخفاض سعر الحديد اليوم، إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع في مصر تزامنا مع الإفراجات الجمركية عن خام الحديد وزيادة المعروض.

وأضاف حنفي لـ«الوطن»، أنّ انخفاض سعر طن الحديد قد يستمر أو على أقل تقدير يحافظ على استقراره، إذا توافر المعروض من خام الحديد ليلبي احتياجات المصانع لتعاود العمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، قائلا: «مجرد الإفراج الجمركي عن الخامات والمصانع بدأت تشتغل تحرك السعر نحو الهبوط، واتوقع أن تستقر الأسعار إذا ما استمرت الأوضاع نحو التحسن».