أسعار مستقرة لـ«الحديد» قبل «قائمة مارس» مدعومة بوفرة الإنتاج

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم، بين 25800 جنيه و28500 جنيه، فيما خالفت شركتان ذات حصة سوقية محدودة، بعدما رفعا سعر الطن بشكل طفيف لا يتجاوز 200 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

بحسب قائمة أسعار المصانع، حافظت شركة حديد عز – صاحبة الحصة السوقية الأكبر في السوق المصرية – على سعر الطن عند 26985 جنيها دون أي زيادة، مبقيةً بذلك الأسعار المعلنة في فبراير، وسجل سعر الطن في شركة السويس للصلب 26850 جنيها، وحديد بشاي 28500 جنيه، وحديد المراكبي 27000 جنيه.

شركتا العلا والجيوشي

استقر سعر طن حديد المصريين عند 26850 جنيها، وحديد الجارحي 27000 جنيه، وطن حديد مصر ستيل 26000 جنيه، في حين خالفت شركة حديد العلا، بزيادة 200 جنيه فقط ليصبح سعر الطن المسلح 25800 جنيه، وكذلك شركة الجيوشي للصلب، بنفس المقدار في الزيادة والسعر.

أسعار الحديد في مارس

وتعتزم مصانع الحديد، إعلان أسعار التسليم في مارس خلال ساعات، وسط توقعات باستقرار سعر الطن، مدعوماً بوفرة الإنتاج وزيادة مستويات المعروض، واستقرار سعر الصرف.